Na co jsi myslel? vyhubovala Bloomovi kvůli nahým fotkám exmanželka

„Bože, napsal mi něco jako: Hm, jsem opravdu v rozpacích. Objeví se nějaké fotky. Myslel jsem, že bys to měla vědět. Řekla jsem mu: Aha, dobře... Na co jsi myslel? To jako vážně?“ prohlásila australská modelka v rozhovoru pro rádiový pořad Kyle and Jackie O show.

Miranda Kerrová, která před pár dny představila novou kolekci plavek, pak žertovala, že by měla exmanželovi poslat několik kousků. Mohl by je v budoucnu využít a vyhnul by se podobným trapasům.

Orlanda Blooma, za něhož byla modelka provdaná v letech 2010 až 2013, vyfotili nahého při pádlování na Sardinii. Cenzurované snímky zveřejnil americký list New York Daily News. Herec si v Itálii užíval dovolenou s přítelkyní, zpěvačkou Katy Perry (více zde).



Miranda Kerrová se letos po roční známosti zasnoubila s miliardářem Evanem Spiegelem (26). Zakladatel mobilní aplikace Snapchat, ten bývalého andílka Victoria’s Secret požádal o ruku v červenci.