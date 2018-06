Miranda Kerrová o přirozeném porodu: Myslela jsem, že umřu

Osmadvacetiletá modelka a maminka Miranda Kerrová neměla problém už tři měsíce po porodu předvádět své dokonalé tělo v bikinách. Díky těhotenství se jí navíc zvětšila prsa, což manželku Orlanda Blooma potěšilo. Teď ale přiznala, že porod nebyl tak snadný, jak by se mohlo zdát.

Orlando Bloom a Miranda Kerrová na premiéře filmu Good Doctor

"Vlastně jsem si jednu chvíli myslela, že umřu a že jsem opustila své tělo," prozradila Kerrová pro australský časopis InStyle. "Ta bolest byla tak intenzivní a já jsem pořád myslela: 'Jak to ty ostatní ženy dělají?' Ale když to zvládly ony, tak to zvládnu také. Byla jsem rozhodnutá," řekla.

Porod byl dlouhý a těžký, Flynn měl totiž při narození 4,5 kila. Velkou oporou pro Kerrovou byl právě manžel Orlando Bloom, který byl celou dobu s ní a nemohl si ani odskočit na záchod (více čtěte zde).

Modelka se ale nebála, že se jí po porodu změní postava. Vůbec prý na to nemyslela a důležitější pro ni bylo, aby byl její syn zdravý. Rodičovství s manželem zvládají v pohodě a povinnosti si dělí. Bloom je podle modelky praktický otec a o syna se stará zrovna ten, kdo má volné ruce.

Modelka Miranda Kerrová poprvé ukázala svého syna Flynna. Orlando Bloom, Miranda Kerrová a jejich syn Flynn

"Když nepracuji, nemáme ani chůvu. Několik nocí jsme měli paní na výpomoc, ale Flynn spí čím dál tím lépe, takže už to není tak často. A když potřebuji kvůli práci letět na den pryč, odsaju mléko a dám ho Orlandovi do mrazáku," prozradila kráska.