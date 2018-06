Docela se mi líbí být nahá, přiznala Miranda Kerrová

„Docela se mi líbí být nahá. Ráda stojím bosá v trávě. Nebo se opaluji nahá. Kéž bych se mohla nahá ponořit do oceánu. Kdybych se nemusela bát, že mě někdo vyfotí, udělal bych to,“ přiznala Kerrová magazínu Harper’s Bazaar.

Modelka už v minulosti prohlásila, že miluje také sexy spodní prádlo, které si vozí ze zahraničních cest jako suvenýr (více zde).

Přestože se po rozchodu s Orlandem Bloomem (38), s nímž má čtyřletého syna Flynna, objevilo po jejím boku už více mužů, modelka je zatím sama.

„Na některých věcech, které se píšou, není kousíček pravdy. Ani trocha! Občas jdu na rande, když se podaří. Ale v tuto chvíli je mou prioritou můj syn. Nehledám vztah,“ řekla.

Přesto přidala pár rad ohledně randění. Dívky by neměly jako první oslovit muže, protože ti se jim musí dvořit a nadbíhat. Dámy by si měly také dávat pozor na esemeskování. „Myslím, že žena by měla odpovědět, ale ne oslovit,“ říká modelka, která neschvaluje sex na prvním rande.

„Moje filozofie je, že dokud se neznáte, je lepší se s nimi nevyspat, protože jako žena se mu aktivně oddáte. Takže je lepší jít na několik schůzek a uvidíte, jestli se mu chcete oddat, nebo ne. Pokud s někým nespíte, pak si myslím, že je v pořádku jít na rande s jedním mužem a podruhé s jiným,“ dodala.