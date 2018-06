Nikdy jsem nebrala modeling příliš vážně, říká supermodelka Kerrová

„Je to zvláštní, ale opravdu jsem to nikdy nebrala příliš vážně,“ řekla Miranda v rozhovoru pro magazín Stellar.



V minulosti se prý do modelingu pustila jen proto, že si potřebovala vydělat peníze co nejjednodušší cestou. Nikdy ale nesnila o tom, že by se modelingu věnovala profesionálně a tak dlouhou dobu. Byla to prý víceméně náhoda.

„Být modelkou nikdy nepatřilo mezi mé největší přání. Netoužila jsem po tom. Je to těžko uvěřitelné, ale je to tak,“ pokračovala dál modelka.

V budoucnu by právě od této profese chtěla upustit, protože je velmi časově náročná a chtěla by se víc věnovat rodině. Po svatbě se snoubencem miliardářem Evanem Spiegelem (26) by si totiž ráda pořídila k synovi Flynnovi z předešlého vztahu s hercem Orlandem Bloomem ještě další dítě. A možná nezůstane jen u dvou. „Miranda vždy toužila po velké rodině a pokud jim bude přáno, nebránila by se ani třem a více dětem,“ sdělil magazínu People jejich blízký kamarád.

„Jsem šťastná, že mám alespoň jedno dítě, ale v budoucnu bych jich chtěla mít mnohem víc,“ svěřila se Miranda, která se snoubencem neplánuje žádnou velkou svatbu. Jejich přáním je, aby byl obřad intimní a účastnili se jej jen ti nejbližší. Velkolepé veselky modelku nelákají.

Pár své zasnoubení světu oznámil po roce randění letos v červenci prostřednictvím příspěvku na sociální síti.

„Než jsme spolu začali chodit, byli jsme dlouho jen dobrými přáteli a vzájemně jsme se poznávali,“ prozradila Miranda o svém vztahu s Evanem v jednom z dřívějších rozhovorů. Teď už prý ví, s kým má tu čest a nebojí se toho, že by ji náhodou její o sedm let mladší partner opustil. „Je to skvělý muž. Jedinečný,“ dodala.