Miranda Kerrová už svého miliardáře netají a říká: S Orlandem jsme přátelé

„Flynn je naše priorita číslo jedna, takže naprosto vědomě se vždy rozhodujeme tak, aby to jemu vyhovovalo co nejvíce. Jsme opravdu skvělí přátelé a oba jsme teď opravdu šťastní. Všichni tři společně pravidelně trávíme čas jako rodina, což všichni máme moc rádi. Mít dva šťastné, harmonické a milující rodiče je důležité,“ svěřila Miranda britskému magazínu Hello!.

Australská kráska také tvrdí, že jejich čtyřletý syn není nijak zasažen moderními technologiemi a zatímco jiné děti si hrají s tablety, jemu nejvíce vyhovuje dřevěný vláček.

„Když jsem s Flynnem, jsem ráda, že je to čas velmi kvalitně strávený. Vždycky se ujistím, že mám vypnutý telefon a věnuji mu veškerou pozornost, ať už si čteme, malujeme, nebo něco stavíme nebo děláme cokoli, co má zrovna rád. V tuto chvíli má nejraději dřevěnou vlakovou soupravu. Je pro mě důležité, že projevuje vděčnost, dobré vychování a respektuje okolí. Vždycky u večeře děkuje za jídlo, které nám bylo požehnáno,“ dodala topmodelka.

A malého Flynna si oblíbil i její nový přítel, v současnosti nejmladší miliardář na světě Evan Spiegel (25). S ním se začala ukazovat na veřejnosti teprve koncem listopadu, ovšem kladné Flynovo přijetí topmodelku podpořilo v odhodlání představit ho i svým rodičům. „Miranda je do něj bláznivě zamilovaná. Je to velmi intenzivní a velmi vážné,“ uvedl zdroj blízký modelce v rozhovoru pro Us Weekly.