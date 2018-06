Modelka Miranda Kerrová čeká s miliardářem Evanem Spiegelem dítě

„Miranda, Evan a Flynn se těší na příchod nejnovějšího člena rodiny,“ uvedla mluvčí modelky.

Australská modelka je vdaná podruhé. Miliardáře Spiegela si vzala letos v květnu. Obřad s 45 hosty proběhl na dvorku jejich domova v Brentwoodu v Kalifornii. Modelka prozradila, že až do svatby snoubenci spolu nic neměli.

„Zatím ne. Ne do svatby. Můj partner je velmi konzervativní,“ přiznala Kerrová v únoru pro The Times s tím, že i na sex si musejí nechat zajít chuť. „Nemůžeme to dělat. Víte, prostě čekáme.“

Prvním manželem modelky byl herec Orlando Bloom (40). Vzali se v roce 2010 a rozvedli o tři roky později.

Herec, který v Praze natáčí nový seriál, si českou metropoli užívá. Byl na fotbale, v muzeích i galeriích a na kole se prohání pražskými ulicemi, čímž se chlubí na sociálních sítích. Do Prahy vzal také svého syna Flynna.

Orlando Bloom v Národní galerii v Praze: