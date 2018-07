Mira Sorvino: V šestnácti mě režisér dusil kondomem

„Bylo mi šestnáct let a šla jsem na konkurz. Aby mě režisér připravil na hororovou scénu, přivázal mě k židli, pohmoždil mi ruku a pak mě začal dusit kondomem. Na konci mi ho vytáhl z úst a omluvil se. Takže mě zkrátka dávil kondomem. Bylo to tak nevhodné! A co vůbec dělal castingový režisér na konkurzu s kondomem v kapse?“ vyprávěla Sorvino v rozhovoru pro Hollywood Foreign Press Association.



Jako šestnáctileté dívce jí to prý nepřišlo zas tak moc divné. „Když jste mladá, říkáte si: Ok, musím být tvrdá, musím opravdu dokázat, že umím hrát. Když to znamená, že musím překonat ještě i toto. Víte, velmi často obdivujeme herce, kteří předvedli velmi drsný a realistický výkon, velmi brutální sexuální scény nebo něco takového,“ dodala Sorvino.

Oscarová herečka byla mezi první skupinou žen, které přišly s obviněním proti Harveymu Weinsteinovi. Veřejně se distancovala i od režiséra Woodyho Allena. „Vždycky mi přátelé říkali, že budu muset mít sex s mnoha různými lidmi, abych udělala v Hollywoodu kariéru,“ řekla. „Vždycky jsem ale tyto věci odmítala a jsem si jistá, že jsem kvůli tomu ztratila několik hereckých příležitostí ve velkých filmech.“