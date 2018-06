Míra Hejda z Óčka se skryl do krabice a pak požádal přítelkyni o ruku

Na začátku vysílání ve studiu umístili velkou krabici, která byla adresovaná Zorce s podmínkou, že si ji může rozbalit až na konci pořadu. Moderátoři mezitím hádali, co tam může být, tipovali exekutora, nebo dokonce striptéra.

Miroslav Hejda požádal Zoru Kepkovou o ruku v přímém přenosu.

Po třech hodinách, v samém závěru vysílání, kolegové Zorky zvedli víko a odkryli jejího přítele Miroslava Hejdu. Ten před šokovanou a dojatou přítelkyní poklekl a požádal ji o ruku.

"Nebreč! Vím, že máš překvapení ráda a toto je asi největší, jaké jsem mohl připravit. Chtěl bych ti dát kytičku. V kapse mám něco, co by mohlo symbolizovat, co mezi námi je. Chtěl bych tě požádat o ruku. Zori, vezmeš si mě?" zeptal se moderátor televize Óčko.

"Ano," řekla Zorka se slzami v očích.

"Všichni říkali, že to bude stres, ale nejhorší bylo to tříhodinové čekání v krabici. Mám křeče v nohou, ale bylo to tedy fantastický," prozradil Hejda.

O žádosti o ruku nikdo nevěděl, dokonce ani rodiče páru. Dvojice zatím veselku neplánovala, ale v létě ji čeká maraton svateb (více zde).

Zora Kepková dostala od televize Nova voucher na svatební šaty a také víkendový pobyt v Karlových Varech.