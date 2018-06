Míru Hejdu z Óčka čeká po dovolené v Maroku svatební maraton

"Nerad létám na velké vzdálenosti, ale chtěli jsme někam za exotikou a do Maroka to trvá kolem 4 hodin, takže to bylo ještě v limitu," zdůvodnil Míra Hejda výběr Maroka pro letošní dovolenou s přítelkyní.

Oba byli nadšení. "Hodně jsme cestovali a poznali obě tváře Maroka - od pouště až po velká města jako je Agadir a Marrakéš. Je tam skvělá dopravní infrastruktura, takže na rozdíl od Egypta a Tunisu tady neplatí heslo 'kdo troubí, ten jede', ale jezdí tam jako lidé. Klidně si můžete půjčit auto a vycestovat kamkoliv. A to nás baví nejvíc, i když právě v Maroku jsme byli s cestovkou," popsal Hejda.

Míra Hejda s přítelkyní Zorkou Kepkovou vyrazili do marockých lázní.

V Agadiru vyzkoušeli i místní lázně. "Máme lázně všeobecně v oblibě. Když máme chvilku, rádi se chodíme zrelaxovat do vířivky i v Čechách. Je to pro nás místo, kde dokážeme absolutně vypnout. V Maroku to navíc mělo kouzlo," dodal.

Pár si nemůže vynachválit ani marockou kuchyni a příjemně je překvapili místní obchodníci, kteří se obstojně domluví anglicky a nejsou tak dotěrní jako jinde. "Byli v pohodě. I když myslím, že v Marrakéši na trhu bych Zorku za velblouda vyměnit dokázal," smál se moderátor.

Po minulé dovolené mladého páru se éterem roznesla zpráva, že se moderátoři vzali, což byla ovšem kachna (více čtěte zde). Ani letos si ještě prstýnky nevymění, ale svateb si užijí dosyta.

"Svatba? Těch bude hned několik. Spousta našich přátel se rozhodla do toho letos praštit, takže nás v červnu čeká přímo svatební maraton," dodal Hejda, který momentálně natáčí pro televizi Óčko pořad Mixxxer extra.

"Točili jsme třeba akci Den ve vzduchu – víkend plný letecké show, kde parašutista omylem přistál na kameramanovi. Teď diváci uvidí plzeňský West park," prozradil.