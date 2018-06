VIDEO: Hejdovi k výročí pořadu přál Babiš, rozesmál ho Rosenberg

Za pět let natočil Míra Hejda 250 dílů svého pořadu. V limuzíně vyzpovídal slavné osobnosti z řad zpěváků, herců, ale i politiky. Ministr financí mu ukázal svůj neobvyklý diář (více čtěte zde), zpěvák Ben Cristovao zavzpomínal na svého zesnulého přítele a Pavel Novotný si musel najít náhradní odvoz (více čtěte zde).

„Rychlokvašek tam bylo málo, protože na nich se ukazuje, že to není ono a že za rok zhasnou. Takže to jsou hosté, kteří mě netěší,“ říká Hejda.

Ale jeden host mu do série stálic českého showbyzynsu chybí - Karel Gott. „Když jsme slavili druhé výročí, tak jsem mu volal, že by bylo hezké, kdyby byl ten jubilejní host. To byl rozhovor asi na 15 minut a on pak říkal na konci: „A kolik jste říkal, že slavíte?“ A já jsem říkal, že dva roky. A on mi řekl: „Tak mi zavolejte, až to bude pět let.“ Tak mě krásně odpálkoval, že jsem si říkal, že tu metu musíme dát. Takže můj cíl je teď Karel Gott a máme pro něj i novou limuzínu,“ říká Hejda.

Někteří hosté jeho pořadu dostali na party možnost, aby se naopak oni zeptali Míry Hejdy na cokoliv, co je zajímá. Bývalý pornoherec Robert Rosenberg Hejdu mírně zaskočil intimní otázkou na jeho potenci. Ale většinou se dotazy týkaly jeho ženy Zorky, která celý večer moderovala, přitom sama nikdy hostem Limuzíny nebyla.

„Ženu jsem v pořadu ještě neměl a ani nevím proč, asi se jí třeba bojím. Mluvili jsme o tom, ale kdybych si ji tam pozval, tak si někdo na to bude ukazovat, jak si tam tlačím manželku, jak si děláme rodinný byznys,“ vysvětlil Hejda.