Žádost o ruku mi na Nově schvalovali měsíce, říká Míra Hejda

"Věděl jsem to asi půl roku a jen to kolečko ředitelů na Nově trvalo asi dva měsíce, než to schválili, takže to bylo docela náročný, ale pak už to šlo. Pak už byli všichni pokorní a spolupracovali," říká Míra Hejda s úsměvem.

Po celou dobu se mu povedlo svůj plán utajit před Zorou, celou svou i její rodinou i všemi kamarády a kolegy. Zasvětil jen pár lidí, kteří také udrželi jazyk za zuby.

Když vyskočil Míra z krabice, byla moderátorka Zora Kepková dojatá. "Byl to šok a do konce vysílání už jsem nepromluvila. Jsem ráda, že tam se mnou byl kolega Tomáš Krejčíř, který to zachránil," vzpomíná.

Svatba proběhne do roka a do dne. Míra Hejda myslel i na to, aby jeho snoubenka nemusela zásnubní prsten odložit a koupil pro jistotu o kousek větší, takže si ho Zorka může přesunout na prostředníček.

Koho ovšem svým nápadem nepotěšil, jsou jeho svobodní kamarádi. Jejich partnerky teď totiž očekávají podobně originální žádost.