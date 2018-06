Minogue i Schifferová bojují proti rakovině zahalené jen v šátku

Téměř pět let poté, co u Kylie Minogue lékaři diagnostikovali rakovinu prsu, se zpěvačka zapojila do kampaně varující před touto nemocí. Spolu s modelkou Claudií Schifferovou a herečkou Siennou Millerovou nafotila snímky, na nichž jejich těla halí jen šátek.