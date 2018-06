Minnelliová: manžel je zloděj

V žalobě podané u soudu v newyorském Manhattanu požaduje Minnelliová dva miliony dolarů jako odpověď na Gestovu soudní žádost o deset milionů dolarů za to, že ho v opilosti ošklivě tloukla a způsobila mu neurologické potíže a bolesti hlavy. V důsledku toho prý trpí téměř stálými bolestmi a musí brát denně 11 prášků.

Minnelliová zase tvrdí, že ji padesátiletý producent Gest během nedlouhého manželství, které bylo výstřední i na hollywoodské poměry, soustavně ponižoval svým chováním, jež "mělo poškodit její pověst". V žalobě si stěžuje, že ji "neustále na veřejnosti spílal" a začal "se sám chovat jako náramná hvězda".



Dále tvrdí, že ona a její zástupci mají pochybnosti o výši srážek z jejích výdělků, které si Gest účtoval, když pracoval jako její agent a producent.



Dvojice vzájemných žalob rozhněvaného páru naznačuje, že čtvrtý rozvod temperamentní hollywoodské star bude patrně nejdrsnější.



Gest se od Minnelliové odstěhoval v červenci, pouhých 19 měsíců po velkolepém svatebním obřadu. Za svědky novomanželům byli Michael Jackson a Liz Taylorová. Mezi hosty nechyběli Anthony Hopkins, Michael Douglas, Elton John, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinalová, Diana Rossová a mnozí další.

"Doufám, že mé manželství skončí ve vzájemném respektu a úctě," uvedla hvězda v prohlášení.



"Obvinění v této žalobě jsou zraňující a nezakládají se na pravdě," reagovala na manželova obvinění Minnelliová, dcera herečky Judy Garlandové a režiséra Vincenta Minnelliho.

V letech 1967 až 1972 byla ženou australského komika Petera Allena, od roku 1974 do roku 1979 žila s režisérem Jackem Haleyem a hned poté se vdala za sochaře Marka Geroa, s nímž se rozvedla v roce 1992.

V roce 1973 získala Minnelliová Oscara za hlavní roli ve slavném filmu Cabaret.

Tloukla ho i před svatbou

V žalobě podané u soudu na newyorském Manhattanu Gest obviňuje Minnelliovou, že ho tloukla už před svatbou. Jeho právník Raoul Felder tvrdí, že Gest nyní trpí neurologickými potížemi a bolestmi hlavy, z nichž se zotavuje na rehabilitační klinice v Honolulu.

Při jednom z posledních incidentů v Londýně prý herečka vypila láhev vodky a pak po Gestovi mrštila lampou, když se ji snažil uklidnit v hotelovém apartmá. Později "jej začala bít do hlavy a do tváře pěstmi", líčí se v žalobě. Když Gest požádal ochranku, aby zakročila, jeho láska mu prý dala do břicha pěstí.