Minisukně vítězí nad mrazy

U žen je však touha nosit co nejkratší sukně závislá na věku. Zatímco čtyři z deseti žen do třiceti let jsou ochotny nosit mini při všech příležitostech, mezi padesátnicemi je jich už jen jedenáct procent.

Mini jsou optimistické

Na scénu se vracejí minisukně, a to i v těch nejodvážnějších variantách. Podle pařížských módních expertů lze nástup kratinkých sukének interpretovat jako optimistický prvek v době nepříznivé ekonomické i politické situace.

Minisukně vstoupily díky londýnské návrhářce Mary Quantové do dějin módy jako symbol šedesátých let minulého století, která byla obdobím bezstarostnosti a prosperity. "Pohled na fotky z té doby umožňuje módním návrhářům uniknout ze současné ekonomické a politické reality a znovu nalézt určitou lehkost," říká Pamela Golbinová z pařížského Muzea módy a textilu.

Podle některých expertů však letošní návrat minisukní totálně popírá dosavadní zákonitosti módy. "Je to překvapivý trend. V historii módy se mini objevovaly v dobách prosperity, jako například v šedesátých a osmdesátých letech. Období krize pak bývala ve znamení dlouhých sukní, jako tomu bylo třeba na začátku 90. let," uvedla zástupkyně šéfredaktora prestižního módního měsíčníku L'Officiel Cécile Sépulchreová.