Minisukně mají dlouhý život

14:46 , aktualizováno 14:46

"Jenom idiot dokáže utratit hromadu peněz za něco, čeho si nikdo nevšimne. A jestliže si tě nikdo nevšimne, jak můžeš říci, kdo jsi, jaká je tvoje osobnost?" obhajovala před lety srdnatě před novináři Mary Quantová to, co nabízela ve svém butiku Bazaar v Chelsea. Šlo vlastně o maličkost, o pruh látky široký sotva pár decimetrů o minisukně. Mary vyhrála - a minisukním je letos už čtyřicet let. Poprvé se totiž objevily v roce 1961.

