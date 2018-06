Ministři se v Radě pohádali kvůli Santa Clausovi

Jen za ním zapadly dveře, už se o slovo hlásil švédský ministr a žádal vnést do zápisu prohlášení, že Santa nepochází z Finska, nýbrž ze Švédska, a jako důkaz prý použil formuli "jak ví každé malé dítě". Což vyvolalo jen ironický úsměšek na tváři dánského představitele, který lakonicky do zápisu nadiktoval, že bájná bytost vždy pocházela, pochází a bude pocházet jedině z Grónska.Finové situují bydliště tohoto "dědy Mráze" do vesnice poblíž Rovaniemi za polárním kruhem; podle Švédů žije "jediný pravý děda" ve městečku Mora uprostřed jejich země. Finského uznávají jen jako pomocníka svého děda. Dánové vědí své a nehodlají se o tom ani bavit. Jisté nároky si dělají i Norové a Islanďané, jejich slabé nečlenské hlasy však do Bruselu nedolehnou.Jde nejen o hru a legraci, ale i o velké peníze - do Rovaniemi směřují každoročně tisíce lidí, aby si užili zimních radovánek v místním zábavním parku; podobná lákadla vybudovali Švédové v Moře, i když je neumějí tak propagovat.Finové však zřejmě myslí už i na budoucí členské země - proč jinak by byl jejich obří děd vrazil tento týden do schůze pracovní skupiny pro rozšíření složené z diplomatů 15 zemí, jejichž debatu o mechanice rozhovorů prý stočil na úplně jinou kolej. "Dali jsme mu propustku do budovy Rady ministrů, ať si počíná, jak uzná za vhodné," prozradil nejmenovaný finský diplomat.