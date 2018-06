Ministr zemědělství Marian Jurečka se brzy dočká pátého potomka

V on-line rozhovoru pro Olomoucký deník Jurečka před časem sdělil, že se těší na narození pátého potomka a měl by radost, kdyby se jim poštěstilo a narodila se holčička.



„V březnu čekáme další přírůstek do rodiny, takže se rozrosteme do formátu 5+2. Nevíme, zda to bude holčička, nebo kluk. Ale když už máme čtyři kluky, je na zvážení, jestli by z holčičky nakonec zbylí sourozenci neudělali kluka,“ sdělil Jurečka.

Kromě toho se zmínil, že to jeho partnerka nemá jednoduché, protože je po většinu času na děti sama. „Moje manželka to má nyní velmi těžké, do Prahy odjíždím v pondělí brzy ráno a vracím se většinou v pátek pozdě večer. Rodina mě tak vidí pouze v sobotu a neděli, a to ještě mám i o víkendech různé pracovní povinnosti. Opravdu si zaslouží manželka velké poděkování, protože občas přijdou lidé neohlášeně přímo domů řešit své problémy. Takže i o víkendech mám poměrně veselo,“ pokračoval ministr.



„Těšení na pátého potomka si užívám. Je to trochu jiné těšení než u prvních čtyř dětí, kdy byl člověk stále doma, ale těším se moc,“ sdělil v prosinci s tím, že jeho partnerka nejspíš tuší, jakého pohlaví miminko bude. „Manželka asi už tuší, jestli to bude chlapeček nebo holčička, ale já to dopředu vědět nechci,“ doplnil.