Ministr Špidla představil zákon na ochranu dětí

Vláda dostala za úkol takový zákon vypracovat už v lednu roku 1995. Jeho vznik však od počátku provázely bouřlivé diskuse. Schválen byl až letos koncem května a poté poprvé prošel v parlamentu. Druhé čtení se bude konat v říjnu a předpokládá se, že by mohl být koncem roku přijat.

"Úkolem nové úpravy je především formulovat práva dítěte v aktuálním světě nejen u nás, ale také v koordinaci se světem," uvedl nový zákon na úterní tiskové konferenci ministr. Zákon má podle něj dobrou šanci projít, i přes dosavadní bouřlivou, avšak prý více méně kladnou diskusi.

Zákon klade důraz na posílení pravomocí státních orgánů, počínaje obcemi přes obecní úřady. Každý obecní úřad by měl v této souvislosti přijmout jednoho pracovníka navíc (celkem to bude 88 lidí, jimž bude vyplaceno 23 miliónů korun). Nová úprava respektuje mezinárodní pravidla, Úmluvu, jejíž ratifikace se očekává koncem letošního roku. Úpravy se týkají osvojování českých dětí cizinci - v případě, že nelze zajistit jeho náhradní výchovu u nás - a naopak.

Podle slov Vladimíra Špidly existují signály, že největší diskuse se budou týkat činností nevládních a neziskových organizací, jejichž pravomoci až dosud nebyly nikde oficiálně vymezeny, zatímco teď bude v zákoně zakotveno čím vším mohou být v souvislosti s ochranou dětí pověřeny. Až dosud pomáhaly vlastně bezprizorně, zatímco teď je alespoň formálně zastřeší stát, který také ponese hlavní zodpovědnost. Druhým sporným bodem bude podle ministra v zákoně zakotvená ochrana svědků: "Chceme, aby se veřejnost daleko více dozvídala o případech týraných dětí. Těžko oznámí například babička, že nový přítel snachy bije její vnučku, pokud nebude mít jistotu, že on se nich nedozví," uvedl Špidla. "Jinak by k týranému dítěti přibyla týraná babička," vysvětlil.

První pokus institucializovat sociálně-právní ochranu dětí je možné vysledovat už v rakouském zákoně o chudinství z roku 1868, který ukládal domovským obcím pečovat o sirotky. Současný platný právní stav vychází ze zákona o sociálním zabezpečení z roku 1975 a z následných předpisů a vyhlášek z roku 1988.