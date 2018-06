Ministr Sobotka se oženil

Únos se ale nepovedl. Jedenatřicetiletý ministr svou milou ubránil. "Budeme se snažit ze všech sil, aby nám to dopadlo," slíbil Sobotka. Manžele na zámku oddával místní starosta Tomáš Jirsa.

"Já jsem sice z ODS, on z ČSSD, ale pro nás je to obrovská reklama," připomněl Jirsa, že to byla svatba vůbec prvního ministra na zámku. Štěstím zářili i rodiče nevěsty. "Bohouš je hodný a slušný kluk," tvrdila Ludmila Pekárková.

"Ministrem nebude napořád," zůstával nohama na zemi tatínek Karel. Hostina byla v zámecké restauraci, servírovala se jihočeská bašta se třemi druhy masa i knedlíků a dvěma druhy zelí.

Z kolegů ministrů se nikdo neobjevil, mezi třicítkou hostů byl jen exministr Karel Březina. Když se on ženil, Sobotka mu dal jako svatební dar živou kozu.