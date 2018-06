Ministr Sobotka se oženil

15:13 , aktualizováno 15:13

Ministr financí Bohuslav Sobotka, kterému letos bude 32 let, se na zámku v Hluboké nad Vltavou oženil. Jeho žena Olga, za svobodna Pekárková, je o deset let mladší a je z Tábora.

Po obřadu zamířili novomanželé a zhruba 30 hostů na svatební hostinu do místní Zámecké restaurace.