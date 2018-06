VIDEO: Problémy na olympiádě budou, řekl ministr a utrhl se mu zvon

"Nemohu říct, že to bude úplně bez zádrhelů, protože je to jedna z největších akcí, kterou můžete pořádat. Vždy se objeví nějaké počáteční potíže. Ale jsem přesvědčen, že jsme připraveni. Jacques Rogge, předseda Mezinárodního olympijského výboru, řekl, že Londýn je připraven daleko lépe než jiná olympijská města. A když se objeví věci, které nepůjdou úplně podle plánu, Londýn si s tím poradí jako vždy," řekl Hunt a vzal do ruky zvon, aby symbolicky zahájil hry.

Ten se ovšem vytrhl z rukojeti a vylétl do lidí. Zasáhl nohu jednoho z přihlížejících novinářů.

Hunt zrudl a zděšeně se ptal novináře, zda je v pořádku. Tomu se naštěstí nic nestalo, a tak mohl ministr vesele prohlásit do kamery: "Katastrofa byla právě odvrácena."