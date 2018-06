Ministr Gross se směje vtipům o sobě

"Přiznám se, že jsem mnoho vtipů o sobě neslyšel. Rád se ale zasměju, a pokud je opravdu vtipný, tak se dobře pobavím," prozradil Stanislav Gross .

Přátelé ministra vnitra tvrdí, že není nudný člověk. Jako bývalý tramp prý s oblibou občas vyjede k známým na chatu. Večer pak tráví s kytarou v ruce a při zpěvu trampských písní vzpomíná na straré časy.

Grossovi se už těší, až zabalí lyže a vyjedou v zimě do hor. "S manželkou si asi už osm let slibujeme, že jednou si pojedeme zalyžovat do Alp. Zatím netuším, zda-li se nám to letos povede, ale chtěl bych. Pravidelně jezdíme do Krkonoš, tak v opačném případě zamíříme tam," svěřil se ministr.

Dodal, že se s chutí oddává i sněhovým radovánkám. "Loni jsme spolu s dcerou postavili nádherného sněhuláka. Předpokládám, že si to letos zopakujeme a samozřejmě se i zkoulujeme," těší se Gross.