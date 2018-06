Ministr financí Andrej Babiš se chce ženit. Veselka bude letos v létě

Veselku, která má být letos v červenci, potvrdil i ministr financí. „Ano,“ odepsal v SMS zprávě Andrej Babiš na dotaz, jestli se bude v létě opravdu ženit.



Monika Babišová s Andrejem Babišem žije více než 20 let a mají spolu dceru Vivien a syna Frederika. Seznámili se v práci.

„Já byla normální, dvacetiletá sekretářka, on byl jedním z obchodních partnerů mého šéfa. Získal si mě tím, jak si vždycky věděl rady,“ přiznala Babišová v rozhovoru pro Magazín DNES.

Monika Babišová v minulosti už jednou vdaná byla, stejně jako její životní partner. Právě kvůli dlouhému rozvodu se prý Monika za Andreje neprovdala už dříve.

„Léta to nešlo, protože se dlouho rozváděl, což se povedlo, až když už byly obě naše děti na světě. Hlavně kvůli nim jsem se chtěla vdávat. Ale Andrej by tenkrát nejradši nechal tu iniciativu na mně, a tak jsem na tom tehdy netrvala. A teď už je mi to úplně jedno. Jsem dost stará na to, abych věděla, že žádný papír vztah nezmění,“ řekla v rozhovoru pro OnaDnes.cz.