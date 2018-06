Ministr Bárta skoupil plesovou tombolu, manželce vyhrál šaty

"S bratrem jsme skutečně koupili mnoho lístků do tomboly. Kolik přesně, bych nerad uváděl. Důležité je, že peníze půjdou na charitu," řekl Vít Bárta.

Z tomboly, jejíž celková hodnota šplhala k milionu korun, si odnesl hned několik luxusních cen. Mimo jiné i let vrtulníkem či autorský model návrhářky Beaty Rajské v hodnotě 50 tisíc korun. "Šaty pochopitelně věnuji manželce," dodal.

Vystoupení baletek

Peníze z tomboly jako tradičně pomohou potřebným. Výtěžek letošní sbírky vynesl půl milionu korun, polovina zůstane v Česku Nadaci Tereze Maxové, druhá polovina poputuje Červenému kříži do Kambodže. Zástupkyní a patronkou plesu byla právě kambodžská princezna Norodom Arunrasmy, z jejíž země se na plese představily také tradiční tanečnice. Divákům ukázaly "mluvící" tanec, jehož pohyby mají jednotlivý význam. Znázorňuje lásku, smutek, pláč i štěstí.

Kambodžské tanečnice předvedly národní mluvící tanec

"Pro mě je to obrovskou ctí, že tato noblesní akce se spojila s dobrým skutkem, že se snaží pomáhat, že to není jen o krásných róbách a jít si zatančit valčík, ale že to je pomoc těm, co to potřebují," řekla Tereza Maxová.

Vybrané peníze podle ní půjdou na speciální výuku angličtiny pro děti z dětských domovů.

Tereza Maxová

Nadace výuku zajišťuje v dětských domovech v Příboře, Hranicích na Moravě, Potštejně, Frýdlantu, Ústí nad Labem, Novém Strašecí a v Písku. Nadace Terezy Maxové se podpoře opuštěných a znevýhodněných dětí věnuje od roku 1997, připomíná ČTK,