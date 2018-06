Mimo studio nejsem kotelnice, říká moderátorka

Moderátorce se její vlastní portrét od známého uměleckého fotografa sice líbí, ale doma by jej mít nemusela.

"A ještě mi Jadran udělal fotky, kde vypadám jako modelka, a ty se mi líbí dokonce víc než potrét, protože každá žena samozřejmě touží vypadat mnohem lépe než ve skutečnosti a iluze modelky je krásná."



V každém případě Michaela ráda dokazuje, že je jiná, než jak by se mohlo zdát divákům televizního pořadu Kotel. "Doufám, že už všichni pochopili, že já taková, jako jsem v kotli, nejsem doma ani v restauraci. Číšníci jsou někdy překvapeni, že jsem také milá a já říkám: Co jste si mysleli? Že přijdu, bouchnu do stolu a řeknu: Kde je káva? A oni se mi svěřují, že přesně to si mysleli. Takže aby bylo jasno: mimo studio nejsem kotelnice!"



Výstava fotografa Jadrana Šetlíka je otevřena ve třetím patře obchodního domu Kotva v Praze.