Miminko Markéty Hrubešové už kope

"Jsem velmi pověrčivá, a tak jsem si zatím nic do výbavičky nepořídila. To všechno má ještě čas. Teď se kochám nádhernými představami a moc se těším na nejhezčí ženskou roli," prozradila Markéta Hrubešová.

Šťastný je i její přítel David. "Nemůže se dočkat okamžiku, až miminko přijde na svět. Se vším mi pomáhá a je na mě velmi laskavý."

Hodně času nyní tráví s kalendářem v ruce při hledání vhodného jména. Zatím netuší, zda se jí narodí chlapeček, nebo holčička.

"Variant máme několik. Pro určité jméno jsme se ale zatím nerozhodli. Do narození zbývá ještě pět měsíců a určitě budou změny. Každou chvilku nám navíc někdo z přátel zavolá, že objevil to nejhezčí jméno, a tak ještě počkáme. Koneckonců, není kam spěchat," řekla herečka.

Syn, nebo dcera? Budoucí rodiče se shodují v tom, že je jim to skutečně jedno. Stejnou radost prožijí tak i tak. "Hlavní je přivést na svět zdravé a spokojené miminko, kterému nebude nic chybět. To je naším největším přáním. Jsme samozřejmě zvědaví, co to vlastně bude. Necháme se ale překvapit a začátkem prosince už budeme mít jasno," usmála se Hrubešová.

Zatím prý nezatoužila po výrazných nebo neobvyklých pokrmech. "Velkou chuť zato mám každý den na mléčné výrobky. A největší hlad mívám hlavně v noci. To se mi dříve nestávalo. Sama jsem zvědavá, jak se budou moje chutě v následujících týdnech měnit," dodala.