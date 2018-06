Miminko bylo plánované, říká těhotná Zárubová odcházející z Primy

"Ano, jsem těhotná. Miminko se narodí na jaře. Bylo plánované," řekla exkluzivně iDNES.cz Zárubová, jež po svatbě užívá manželovo příjmení Witowská.

A zatímco jí jedna nová životní kapitola teprve začíná, druhá - ta pracovní - končí. Po týdnech jednání o svém dalším působení na Primě z televize definitivně odchází.

"S vedením televize jsme hledali možnost, jak se v redakci zpravodajství uplatnit i jinak, než jen jako hlavní moderátorka Zpráv. S šéfredaktorkou Jitkou Obzinovou jsme se sice ústně dohodly, ale písemná forma smlouvy dohodě neodpovídala. Proto jsem nakonec další spolupráci odmítla," objasnila Zárubová, která měla spolu s Ivanou Gottovou, Martinou Gavriely a končící sporťačkou Bárou Niničovou moderovat VIP Zprávy.

Jednou z možných variant rovněž bylo, že by vedle kolegy Romana Fojty usedala do dubna, než by odešla na plánovanou mateřskou dovolenou. Televize však mezitím oslovila Sandru Parmovou z České televize a tento návrh smetla ze stolu. Ke změně na obrazovce tak dojde již v lednu. ¨

Sandra Parmová (vlevo) a Světlana Zárubová

"Budu se věnovat hlavně rodině a dopřeju si klid. Práci teď hledat nebudu," dodala moderátorka, jež v minulosti působila i na Kavčích horách, kde vykonávala reportérskou a později i moderátorskou práci.

Sedmatřicetiletá Světlana Zárubová je podruhé vdaná, nynějšího muže si vzala před několika měsíci v Praze 8. Z předchozího manželství s kolegou Robertem Zárubou má syna Viktora.