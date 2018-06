Mim Jaroslav Čejka je v domově pro seniory, plánuje sepsat vzpomínky

„Ještě loni jsem objel několik kšeftů a předváděl hlavně oblíbenou slepici, nebo Charlieho Chaplina, ale věk nikdo nezastaví a stav svého těla musím respektovat,“ říká Čejka.

Pět let už žije v Domově pro seniory v pražských Kobylisích a je tu šťastný. „Byl jsem v několika domovech, ale nikde to nebylo, jak bych si představoval. Až v roce 2010 jsem našel tohle místo v Kobylisích a jsem tu rád. Mám tady pár svých oblíbených knížek, cédéčka a televizi. Sleduji všechno, co mě baví. Nejen zábavné pořady a filmy, ale i sport. Vždyť v mládí, ale i jako postarší člověk, jsem rád běhal, takže si s chutí dám přenos a atletiky, ale i třeba tenisu,“ prozradil Čejka.

„Hlava mi funguje pořád dobře, ale s tím pohybem to už není nejlepší. To víte, za rok, přesně 22. července, oslavím osmdesátku, takže se není co divit. Ale zvládám to a žiju. Dokonce uvažuji o tom, že bych sepsal svoje vzpomínky. Uvidím,“ dodává.

Jaroslav Čejka se objevil ve dvou desítkách českých filmů. Nejvíc ho ale proslavilo imitování slepice, které předvedl v jednom z televizních silvestrů. V roce 2007 obdržel Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru tanec a balet. Celý život žil se svou matkou, která zemřela ve věku 104 let.