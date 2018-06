Miluše Bittnerová: Vadí mi nudní a hloupí chlapi

Plesové přípravy prý dost podcenila a výběr šatů nechala na poslední chvíli. „Nad výstřihem moc nepřemýšlím. Šaty na ples jsem si vybírala na poslední chvíli,“ přiznala herečka, která na plese jako vždy zaujala právě svým odvážným výstřihem.

„Jsem mutant a mám vždy problém, něco si na sebe vybrat. Je mi to buď velké nebo naopak malé. Šla jsem do jednoho salonu, kde jsme prohrabali skoro všechno, až mi sedly tyto šaty. Pokud mi něco sedí, hned to beru,“ zdůvodnila svůj výběr na ples herečka.

Pohledy kolemjdoucích nejvíce přitahoval její odvážný dekolt. „Prsa mi začaly růst dost brzy a hodně jsem se styděla. Aby ne, když mi tenkrát bylo teprve deset let. Dneska je naopak umím nosit,“ pochvalovala si.

Celé dva roky od rozvodu je herečka stále sama, ale nestěžuje si, nápadníků má totiž hodně. „Doprovod mi na plese dělá můj kamarád a kolega Pepa. Oficiálního přítele nemám, ale těch potenciálních je celkem hodně. Musím říct, že kolem mě krouží spíše mladí muži, což mi samozřejmě nevadí,“ pochlubila se Bittnerová, která nám prozradila, kdo u ní má vlastně šanci.

„Já mám ráda, když z chlapa srší charisma. To je podle mě to nejdůležitější. Pokud to v něm je, nemá v hlavě slámu a dokáže být vtipný. Hlavní je, aby nebyl nudný a hloupý, to fakt nesnáším,“ řekla Miluše, která si ples s kamarádem maximálně užívala.

Do Rudolfina, kde se ples poprvé konal, přišla vyvětrat garderobu kromě Miluše i modelka a lékárnice Jana Doležalová, moderátor Jakub Kohák či cestovatel Jiří Kolbaba.