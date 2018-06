Je k nevíře, co dokáže udělat trocha pohybu, říká o postavě Bittnerová

„Je až k nevíře, co dokáže udělat trocha pohybu. V poslední době mám opravdu snad nejlepší formu, jakou jsem kdy měla a to díky přípravám televizní soutěže StarDance. To že se zpevňuji, je vykoupeno spoustou potu a dřiny,“ říká Miluše Bittnerová.

Své bujné křivky vystavila na odiv i při focení nového parfému s modelem Tomášem Dvořákem (24), který skončil v soutěži Muž roku 2016 na druhém místě.

„Focení s krásným chlapem by asi žádná žena nedokázala odmítnout. Musela jsem se hlídat, abych na druhého nejkrásnějšího Čecha nedělala kachnu, protože když mi něco nejde, tak špulím rty a vyloženě u toho vypadám jako kachna. A to rozhodně není sexy,“ dodala se smíchem herečka.

Spolupráci s fotografem Radimem Kořínkem a hlavně herečkou si pochvaloval i model.

„Focení s modelkami jsem už zažil několikrát, ale stejně si myslím, že k Čechám prostě patří holky krev a mlíko. Proto jsou taky nejkrásnější na světě,“ řekl mladík, který bude Česko zastupovat na mezinárodní soutěži Mister Global. Tu loni vyhrál Čech Tomáš Martinka (více zde).