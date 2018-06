Byli jsme divná řada, říká o StarDance Miluše Bittnerová

Nejdřív jste zhubla a pak zase přibrala, souviselo to se soutěží StarDance?

Držela jsem proteinovou dietu a musím říct, že mi vyhovovala. Nemusíte přemýšlet o jídle, prostě máte určité výrobky a jednou za dvě nebo za tři hodiny si je vezmete a je vymalováno. Nicméně přestala jsem to držet, teď mě zase zlobí štítná žláza, takže já jsem paradoxně navzdory čtyřhodinovým tréninkům ve StarDance přibrala.

Berete na štítnou žlázu nějaké léky?

Jsou dva druhy chování štítné žlázy. Může být zpomalená, takže přibíráte a jste unavení, anebo zrychlená, kdy sice ubíráte na váze, ale zase hrozí infarkty. Já mám ten první typ, kdy se bohužel přibírá a pomohou jen hormony v podobě léků.

Takže taneční soutěž plná stresu nebyla vaše cesta k hubnutí?

Bohužel. Ale nebyla jsem sama. My jsme divná řada, nikdo v ní totiž nezhubl, naopak se přibíralo. Dokonce i Jana Plodková měla na konci o dvě kila navíc, Emanuel zase kilo. Prostě se nám tuk měnil ve svaly.

Jaký byl pro vás návrat po soutěži do běžného života?

Musím říct, že návrat do vlastních kolejí byl rychlejší, než jsem čekala. Doufala jsem, že si na chvilku odpočinu, ale vůbec jsem čas pro sebe nenašla. Takové ty pyžamové dny prostě nepřišly.

Když jste šla tančit, co se vám honilo hlavou?

Já prožívám trému chvilku. V okamžiku, kdy se jde na věc, snažím se ukázat v sobě to nejlepší. Na parketu jsem si to už jen užívala. Vůbec jsem netušila, že je to tak sledovaný pořad. V jednu chvíli jsem měla i trošku strach chodit po ulici, protože lidi mě zastavovali a ptali se mě na to. Aby mě nikdo nepoznal, nosila jsem hodně sluneční brýle.

Zase vám to přineslo více pracovních možností, a tím i peněz. Za co ráda utrácíte?

Nejvíc peněz mi z rozpočtu vezme hypotéka. Už tolik neutrácím za knihy, protože chodím do knihovny, což je moc šikovná věc. Jinak hlavně utrácím za dobré a kvalitní jídlo. Miluji farmářské trhy a mrzí mě, že tam ne vždy jsou ty správné výrobky. Nikdo to totiž nehlídá, ale já tam stejně jdu a nakoupím si tam zeleninu a ovoce a mám pocit, že takhle to má být. Jinak jsem jako každá ženská, a jak začne sezona, tak je úplně jasné, že nemám co na sebe.

A co kosmetika. Je pro vás důležitá?

Na kosmetiku dbám hodně. Důležité je pro mě odličování. Ve čtrnácti letech jsem si řekla, že nikdy nepůjdu spát neodlíčená a jsem na sebe hrdá, že to dodržuji.

Věříte v zázračné krémy nebo v zázračné ruce plastických chirurgů?

Já jsem ještě zázračné ruce plastických chirurgů nevyzkoušela a prozatím zůstávám u zázračných krémů. Jinak se přiznám, že jsem člověk, který se nechá velmi snadno nachytat na reklamu. Ráda si nakoupím vše, co vidím v televizi. Vyzkouším to a pak jsem buď spokojená, nebo ne.