Miluše Bittnerová o dítěti: Když nebudu moct otěhotnět, adoptuji si ho

„O potomkovi přemýšlím neustále. Nicméně nemám po svém boku žádného partnera, který by mohl mému dítěti dělat tatínka,“ svěřila se herečka, která nechce být matkou samoživitelkou. Ráda by svému dítěti dopřála tatínka, který se o něj bude starat a vychovávat ho. Je totiž zastánkyní úplné rodiny.

„Nejsem žena, která by si pořídila dítě a vychovávala ho sama. Já si dítě nechci pořídit za každou cenu. Připadalo by mi to v mém případě velmi sobecké. Já takové ženy, které se rozhodnou pro potomka a vychovávají ho bez tatínka, neodsuzuji. Když na to někdo má, tak to bude určitě fajn,“ pokračovala herečka. Ona sama se však na takový život necítí.

„Já na to nemám. Navíc pocházím z rodiny, která byla celá. Měla jsem maminku a tatínka a je to tak hezké doteď. Já si prostě nedokážu představit, že tu úplnou rodinu nemám, že vychovávám dítě sama a tatínek prostě není. Tak bych to nechtěla,“ doplnila Bittnerová. O zájem mužů podle svých slov nemá nouzi. Žádný jí však zatím neučaroval natolik, že by s ním chtěla žít.

„Mužů je na obzoru spousta. Zatím jsem s žádným z nich ale nebyla kompatibilní. Žádný vážný vztah teď zkrátka nemám. Čekám na to, až mi přijde do cesty ten správný muž. Nic nechci uspěchat a za každou cenu se do vztahu nehrnu. Myslím si, že je všechno tak, jak to má být. Až přijde, tak přijde a to se uvidí. A ohledně dítěte se nestresuji. Když nebudu moct otěhotnět, adoptuji si ho. Adopce existuje a já se ničemu takovému bránit nebudu,“ dodala.