Miluju tě, vzkazuje Pomeje Bartošové. Ta chce však rozvod

"Kvůli synovi musím být v pohodě, a to s Jirkou nešlo. Je to pohádkář. Říkal věci, které si jenom přál, nebyly ale realizovatelné... Když jsem pochopila, že to nejde, nechala jsem to na Arturovi. Ten mi řekl: Mami, Jirku mám rád, ale udělej to. Pořád se hádáte," líčí v deníku třiačtyřicetiletá zpěvačka, která si Pomejeho vzala loni v září na zámku Hluboká.

Jiří Pomeje, kterého Bartošová vyprovodila z domu před týdnem, se ve čtvrtek večer objevil na jednom z večírků v Praze. Podle informací iDNES.cz měl prohlásit, že Bartošovou stále miluje a že ho celá záležitost mrzí. A proč všechno krachuje, si neumí vysvětlit. Podle něj je to rána z čistého nebe, myšlenkový zkrat jeho ženy. Důrazně ale popřel, že by se Iveta vrátila k alkoholu. Za opuchlý obličej prý mohou prášky, které užívá.

Bartošová se Pomejeho zbavuje i po pracovní stránce. Nyní prý domlouvá spolupráci se zcela novým týmem, v němž podle našich informací figuruje i skladatel a producent Karel Mařík, který příležitostně spolupracuje s Bárou Basikovou či Petrem Kolářem. Pomeje tak jako manažer loňské Zpěvačky roku ankety TýTý končí.

"Měl jsem pocit, že ji manželství činí šťasnou. Jaká je situace teď, nevím, pozoruji to jen zpovzdálí a oběma přeju, aby to dobře dopadlo. Mám rád šťastné konce," řekl iDNES.cz Ivan Rössler, zpěvaččin bývalý manažer, který s Bartošovou spolupracoval do chvíle, než začala žít a pracovat s Pomejem.

VIDEOKRONIKA Co se dělo u Ivety Bartošové za poslední rok?

ZÁŘÍ 2008 - SVATBA

ŘÍJEN 2008 - KONEČNĚ ÚPLNÁ RODINA

DUBEN 2009 - ZPĚVAČKA ROKU ANKETY TÝTÝ

KVĚTEN 2009 - CHCEME MIMINKO

LISTOPAD 2009 - ARTUR BUDE STÁLE POD DOHLEDEM