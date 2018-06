Milujte se v předsíni, v kuchyni nebo ve vaně

" Vyzvěte toho svého k milování tak, jak jste to ještě nikdy neudělala. A ne tak, že se zase odplížíte do chronicky známé postele. Jednoduše řečeno - šokujte ho. Milujte se třeba v předsíni, v kuchyni nebo ve vaně. Jestli si budete užívat intimností v autě nebo v přírodě, je už na vás. Hlavní je změnit tu postel, kterou znáte milimetr po milimetru, za něco nového. Takové výzvě neodolá žádný muž a věřte, že to opět může být milování jak za mlada," radí deník nespokojeným ženám.Samotná netradiční výzva k vášnivému sexu prý ovšem nestačí. Manželka musí svůj prostějšek naplno zaktivizovat i v jiných oblastech. "Vemte svou polovičku třeba na panáka, vytáhněte ho do hor, doneste lístky do divadla. Postavte ho před hotovou věc a trvejte na tom, že ji musíte zrealizovat hned teď. Bude se vykrucovat, říkat, že teď nemá čas a podobně. Ale když se to zlomí, odměna bude krásná - vytržení ze stereotypu, uvolnění," praví ženský rádce.Příslušnice něžného pohlaví však musí případné nedostatky odhalovat i u sebe. Po delším čase soužití totiž už lidé nedbají o svůj vzhled tak, jak na začátku vztahu."Postavte se před zrcadlo a podívejte se, zda vidíte tu upravenou ženu, kterou jste kdysi viděli při odchodu na rande. Pokud ne, dělejte s tím něco! Zajděte ke kosmetičce a kadeřníkovi, vyzkoušejte nový parfém nebo si kupte erotické prádlo. Pozor ale na jednu věc - muž musí cítit, že to děláte pro něho. Pokud si to neuvědomí, hrozí nebezpečí žárlivosti. Proto je nejlepší den pro změnu pátek. Budete dva dny jen jeho," končí deník romantickou představou.