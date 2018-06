Miluji své křivky a nechci zhubnout, přiznala zpěvačka Adele

Na jevišti působí naprosto vyrovnaně, ale i taková zpěvačka jako Adele mívá trému. Přiznala, že čím je jí před vystoupením hůř, tím lepší výkon podá.

"Předtím, než jsem vyšla na pódium, jsem dost zvracela. Ale na jevišti nikdy," řekla pro magazín Vogue.

Kromě nezaměnitelného hlasu je pro zpěvačku typická silnější postava. Adele však nikdy nebyla posedlá dietami a své křivky prý miluje.

Adele na MTV Video Music Awards 2011

"Viděla jsem lidi, kteří podřídili své životy touze být štíhlejší, nebo chtěli mít větší prsa, a jak je to semlelo," prozradila Adele. "Nechci tak dopadnout. Mám samozřejmě nedostatky, ale nestýkám se s někým, kdo by mi to připomínal."

Přestože se snaží žít zdravě a je vegetariánka, s kouřením se skoncovat nechystá.

Adele

"Vzdala jsem se kouření na dva měsíce. Bylo to zatraceně kruté. Měla jsem týden před vydáním alba laryngitidu a bylo to děsivé. Přestala jsem kouřit, jíst kořeněná jídla a pít kávu. Bylo to tak šíleně nudné," řekla pro magazín Glamour.

"Když jsem nekouřila, hlas byl mnohem lepší. Během týdne jsem poznala, že se změnil, ale raději bych se kvality svého hlasu trochu vzdala, než bych se nedokázala zatraceně pobavit a zasmát," dodala.