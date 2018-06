Milovníci psů se sešli na brněnském výstavišti

Zabrali spolu se svými majiteli první a druhé podlaží pavilonu B a D, aby se mohli ukázat odborné porotě i ostatním soupeřům. "Zatím psa nemám, ale vážně uvažuji, že si pořídím Labradorského retrívra. Mám malé děti a tento pes je k nim podle mě vhodný," říká Anna Chalupníková, která přijela na výstavu až z Nového města.



Nechce si sice zavést chov, ale tvrdí, že není z těch, kteří by si psa pořídila bez předchozí úvahy. "Dobře jsem to promyslela, máme dům a zahradu, takže máme psovi co nabídnout. Nejsme z těch, kteří by ho pořizovali dětem na hraní, s tím, že až je omrzí, skončí v psinci," dodává Chalupníková. Pokud se pro některého psa rozhodne přímo na výstavě a bude mít dost peněz, může se s vystavovatelem domluvit, kdy uvažuje o novém vrhu. A pak počkat, až se štěně narodí.

V pravém rohu v přízemí pavilonu B připravovala k soutěži, při níž se psi musí s majitelem projít v kruhu a ukázat chování před rozhodčím, své dva červenobílé irské setry Draga Vaňkátová z Prahy. Jeden se jmenuje Hard z lukovských lánů a je čtyřnásobným šampiónem, druhý Ata Draxena. Její miláčci soutěží v kategorii nejhezčí pár psů. Majitelka je přesvědčena, že letos opět získají několik stužek a titulů. "Otec Harda má šestatřicet titulů, byl importován ze Skotska. Jsem majitelkou prvního červenobílého irského setra v Česku," prohlašuje s patřičnou hrdostí Vaňkátová. Má být zřejmě na co pyšná, její psi totiž přivezli zatím ze všech výstav, které za dva a půl roku absolvovali v Česku, Slovensku, Rakousku a Německu, nějaké ocenění.