Milovníci módy míří do Paříže

17:38 , aktualizováno 17:38

Svět módy se po New Yorku, Londýnu a Milánu sjíždí znovu do Paříže, kde začíná další kolo přehlídek modelové konfekce. Svoje představy o tom, co by měla nosit žena léta 2005, tady do příštího pondělka předvede více než stovka návrhářů.