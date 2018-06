Miloslav Zapletal: Otec královen krásy

Jako nesmrtelný Karel Gott získává do omrzení ceny popularity, tak se dá očekávat, že i prezident Miss se bude znovu a znovu zjevovat vedle mladičkých krásek. Může to působit až nepochopitelně.

Týden před finále ještě ke všemu leží v nemocnici s bolavými zády. Ale v televizi nakonec stejně vypadá šťastně. Proč?



Možná proto, že tohoto chlapíka celý život fascinovala televize a zábava pro co nejvíce lidí. A samozřejmě také proto, že Miss je spojena se základním osudem jeho firmy.

"Televize je úžasné médium," říká muž, který umí přitáhnout k televizi miliony lidí. "Je v ní ale minimum místa pro umění, protože pro opravdové umění je místo na obrazech, v knihách, v hudbě, ale ne v televizi. Televize je spotřební oddechové médium." A dodává, aby bylo jasno: "Mě od mládí zajímalo, jak bavit lidi."

Začínal jako kouzelník

Kdy ho vlastně začal poprvé lákat svět zábavy?

Možná ve Vlašimi, kde vyrůstal ve čtyřicátých a padesátých letech. Malé městečko ve středních Čechách, široko daleko nic, co by mohlo sotva desetiletého kluka přitahovat. Ale pozor! Stačilo, když přijel cirkus. Ulicemi táhl průvod klaunů, hudebníků, artistů. To bylo něco! Malý Miloš utíká za průvodem a snaží se pomáhat se stavbou šapitó, ani se mu nechce domů.

O desetiletí později už sám zkouší, jak přilákat co nejvíc lidí. Tehdy, v roce 1964, je celý západní svět nadšen hudbou Beatles. Jenže kdo je zná v tehdejším Československu? Sám Zapletal zaslechl Beatles v zahraničním rozhlasu. Nechal si tedy přeložit texty a složitě sehnal i nahrávky a fotografii.

A pak už to jelo: do kulturního domu v Teplicích se několikrát po sobě scházejí stovky lidí. Z gramofonu poslouchají desky, na plátně sledují fotky do té doby neznámých tváří hudebníků. Celou show moderuje Miloslav Zapletal. Bylo mu dvaadvacet.

V té době se od strýce učil kouzelnickému umění a jako amatér jezdil se svým celovečerním představením po podnikových večírcích i dalších akcích. „Je krásné, když diváky bavíte něčím, co vůbec nechápou. Zatleskají vám, předvedete trik, který je pro ně nepochopitelný, vidíte jejich spokojenost a svým způsobem i obdiv.“

Jak vyprodat velkou halu

Umění, jak přilákat diváky, ovládá mistrovsky.

Zpěvačka Marie Rottrová dodnes s nadšením vzpomíná, jak Zapletal v druhé polovině osmdesátých let vymyslel akci, kterou vyprodal Palác kultury a sportu ve Vítkovicích. „Bylo to něco úžasného, velkolepého. Nic takového v té době nebylo,“ připomíná Rottrová pořad Galadivadélko, jakési galapředstavení Divadélek pod věží.

Zapletala zná velmi dobře. V šedesátých letech chodil na její vystoupení do jednoho z ostravských klubů. V rozhlase, kde pracoval, začal pouštět její písničky a později jí dělal manažera. Dvacet let. On byl také v osmdesátých letech autorem populárního pořadu Divadélko pod věží, ve kterém zpívala a kam si zároveň zvala hosty.

K vítkovické hale se Zapletal dostal díky setkání s televizním dramaturgem a scenáristou Jaroslavem Dietlem, kterého označuje za svého přítele i učitele. Dietl ho v roce 1986 doporučil do haly jako externího dramaturga. Jeho úkol byl jasný - plnit diváky jednu z největších hal v zemi. "Něco takového nebylo vůbec jednoduché. Ale lákalo mě to."

Miss svého prezidenta kritizují

Jeho velká chvíle přichází v roce 1988. Rozhodl se uspořádat soutěž o nejkrásnější dívku Československé socialistické republiky. Po dlouhých osmnácti letech, kdy se tady podobná akce nekonala!

Miloslav Zapletal

Narodil se 1. května 1942 v Praze, dětství prožil ve Vlašimi, absolvoval průmyslovku v Handlové na Slovensku. V letech 1961-64 byl projektantem v Báňských projektech v Teplicích, 1965-66 byl učitelem na hornickém učilišti v Ostravě, 1967-69 redaktorem Československého rozhlasu Ostrava, ve stejné době studoval na Fakultě žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze, kterou nedokončil. V roce 1967 přivedl do rozhlasu Karla Kryla, s nímž krátce spolupracoval. Po nuceném odchodu z rozhlasu krátce po roce 1968 spolupracoval jako manažer a konferenciér postupně s Marií Rottrovou, Olympikem, Lenkou Filipovou a Pražským výběrem. V roce 1975 se přestěhoval do Prahy. Byl u zrodu několika úspěšných televizních projektů: Divadélko pod věží Marie Rottrové, Manéž Bolka Polívky, Bolkoviny, Lucie na bílo, Miss České republiky, Český slavík a další. V letech 1987-89 pracoval jako externí dramaturg Paláce kultury a sportu Vítkovice v Ostravě. V roce 1990 spoluzaložil uměleckou a produkční agenturu Art Production K, je jejím spolumajitelem a ředitelem.

V Ostrově pod Blaníkem koupil statek, kde chová koně. Z prvního manželství má syny Petra (35) a Roberta (26), ze současného manželství nevlastního syna Petra (22) a vlastního Miloslava (10).

Pomohlo mu štěstí. Kamarád jej seznámil s prezidentem německé Miss, který mu zase pomohl ukázat se před šéfy světových soutěží. Zapletal získává čtyři důležité licence - na Miss World, Miss Universe, Miss International a Miss Europe. Jako jediný u nás má dodnes privilegium, které mu umožňuje posílat dívky do těchto proslulých soutěží.

Zapletal mohl být spokojen: ze soutěže krásek udělal postupně megashow, jejíž vyvrcholení přitahuje k televizi rekordní počty diváků. "Už na začátku jsem věděl, že Miss je atraktivní," pochvaluje si dnes její prezident.

Názory na jeho přístup k soutěžícím jsou značně rozdílné, nemálo z nich si stěžovalo, že se vlastně staly „otrokyněmi“ jeho spřízněné agentury Miss Models, které se upisují.

Miss z roku 1991 Michaela Maláčová, která nyní pracuje jako mluvčí ODS, oceňuje na Zapletalovi, že přišel s několika velmi úspěšnými pořady. Navíc je uměl prosadit a jako manažer pro ně našel správné lidi. "Ale prostředky, které volí k dosažení svého cíle, nepovažuji vždy za džentlmenské. Je to velmi tvrdý partner a někdy si podle mě dělá zbytečně nepřátele," tvrdí Maláčová.

Konkrétnější být nechce. "Je to pochopitelné všem, kteří s ním pracovali. Málokdo z nich se ale veřejně vyjádří, protože buď mají strach, nebo jsou na práci od něho závislí."



Hudebník Michael Kocáb se Zapletalem také spolupracoval. Když o něm povídá, nesáhne k žádnému kritičtějšímu slovu. "Svým způsobem ho obdivuji. Má tah na branku, umí se soustředit na nejpodstatnější věci, ničím se nerozptyluje. S přibývajícím věkem mu nedocházejí síly, naopak má stále výborné nápady. Vždyť se stačí podívat na jeho pořady, které jsou úspěšné i kvalitní."

Miss? Chlubí se jinými pořady

Když se Zapletal rozpovídá o soutěži Miss, je zajímavé sledovat, jak rezervovaně se k ní vyjadřuje. "Já z toho nechci dělat bůhvíco, dokonce jsem přesvědčený, že vytvářím typický bulvární produkt. Toho jsem si vědom. Mám smůlu, že jsem nejviditelnější přes Miss. Nestydím se za to, ale myslím si, že kromě toho jsem přivedl na svět projekty, které i v mých vlastních očích jsou hodnotově rozhodně výš než tato soutěž."



Zapletal se skutečně raději chlubí jinými pořady. Takovými jsou třeba Manéž, Bolkoviny, Lucie na bílo a další.

U mnohých stojí od začátku už dlouhá léta, často je vymyslel. Stačí se podívat na fotografie z natáčení. Na mnoha z nich je vidět jako muž v pozadí, který při přípravách běhá kolem, šermuje rukama, vysvětluje, diskutuje, telefonuje, stále si něco zapisuje.

"Vždycky jsem chtěl, aby to byla zábava spojená s poznáním. Nikdy nechci, aby byla jen oddechová, tuctová, povrchní. Vždycky si dovedu vybrat lidi, jejichž kvalita byla a je na vysoké úrovni. Bolek Polívka, Lucie Bílá, Michael Kocáb, Jitka Molavcová, v minulosti Olympic, Kaiser, Lábus, Kryl, Filipová a další. O to jsem se snažil celý život."

Hana Hotová se Zapletalem pracuje šestnáct let. Tvrdí, že má buldočí povahu. "Umí získat lidi pro věc. Když se pro něco nadchne, jde za tím a mnohdy dokáže zvrátit situace, kterou všichni kolem už zhodnotíme jako prohranou."

Teď chystá rodinné setkání

Skoro se zdá, že Miloslav Zapletal nejraději povídá o svém statku v této vesnici, o lásce ke koním, o velkorysých plánech s budováním farmy i hipoterapeutického centra pro nemocné, o svém desetiletém synovi, který právě získal licenci na skokové parkúrové koňské závody na ponících.

Jestliže tvrdí, že jej ze všeho nejvíce baví vymýšlet nové projekty, bude to nejspíš pravda. Stačí poslouchat. Například když začne s velkým potěšením vyprávět, jak na květen do detailu naplánoval rodinné setkání v Ostrově pod Blaníkem.

Právě před dvěma sty lety totiž "jeho" rod Mančalů, který má kořeny ve Francii, přišel do Ostrova. A tak například hledá povoz s voly nebo koňmi, protože právě tato zvířata pravděpodobně táhla vůz, kterým se tehdy Prokop Mančal do Ostrova přistěhoval...