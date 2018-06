Miloslav Zapletal má nástupce

"Je to tak, zjišťuji, že se mu začínají líbit děvčata. Zatím to je všechno jenom legrace, ale myslím si, že za takových dvanáct let by to po mně klidně mohl převzít. Jenomže to znamená, že já bych těch dvanáct let musel ve funkci vydržet. To mi už bude čtyřiasedmdesát... No, leda že by mě vozili na vozíčku," řekl Miloslav Zapletal.

Malý Miloš je benjamínkem rodiny a jako jediný prý projevil zájem převzít "rodinnou firmu". Synové z předchozích vztahů k těmto věcem nikdy neinklinovali. Jeden je fotografem, další dokončuje studia produkce na FAMU a třetí je bývalým producentem. Žije v Podblanicku a věnuje se kulturním aktivitám.

Miloš Zapletal junior během víkendového klání v Karlových Varech poskytl bezmála stejné množství rozhovorů jako jeho otec. A byl v nich lepší, protože si nebral servítky. V jednom z nich přiznal, že kdyby bylo po jeho, s některými sponzory by se rozloučil!

Miloslav Zapletal senior měl malou krizi před šesti lety. Tenkrát "vyhrožoval", že s prezidentováním skončí. Další kolize nastala před rokem, kdy to vypadalo, že soutěž bude v budoucnu pořádat bývalá miss Michaela Maláčová. Prozatím i z této varianty sešlo. Pokud by však Zapletal v budoucnu "firmu" přece jenom prodal, pak by si nejspíš ponechal funkci čestného prezidenta nebo aspoň zachoval účast v porotě.