Missky jsem vyměnil za kozy, krávy, koně a nelituji, říká Zapletal

Miloslav Zapletal Bývalý ředitel novodobé soutěže krásy Miss ČR se narodil 1. května 1942 v Praze. S rodinou vyrůstal ve Vlašimi. Často dojížděl k prarodičům do nedalekého Ostrova, kde pomáhal na místní farmě, kterou dnes vlastní. V Handlové na Slovensku studoval střední školu báňskou a energetickou. Už tehdy inklinoval k ­psaní. Chtěl studovat žurnalistiku, ale nepřijali ho. Miloslav Zapletal a Ivana Christová (1995) S Miss World 2006 Taťánou Kuchařovou (30. října 2006) Bývalý šéf Miss ČR na své Farmě Blaník (18. dubna 2014) Několik let pracoval jako projektant v Teplicích. Než se dostal do ostravského rozhlasu a pak do nakladatelství, učil na hornickém učilišti. Od 70. let dělal manažera známým zpěvačkám a kapelám, producenta televizních pořadů a v letech 1989 - 2009 byl ředitelem Miss ČR. Má čtyři syny.