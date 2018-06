Zeman na plese varoval před tombolou: První cena je večeře se mnou

„Poněkud váhám, zda tato večeře má hodnotu Fabie, byť na jeden jediný rok (druhá cena - pozn. red.). Nicméně, abych to tomu, kdo první cenu vyhraje, vynahradil, pokusím se přesvědčit hradní kuchaře, aby večeře byla nikoliv o pěti, ale o šesti chodech,“ uvedl Zeman.

A začal „labužnické“ menu popisovat. „První chod, studený předkrm - sulc. Druhý chod, teplý předkrm - ovar. Třetí chod, polévka - černá, zabíjačková. První hlavní chod - pečená jitrnice se šťouchanými brambory. Druhý hlavní chod - pečené jelítko s bramborovou kaší. Dezert - tlačenka. Kdo nebude mít dost, může se dojíst zabijačkovým gulášem s chlebem,“ prohlásil.

Hostům také oznámil, že přestože kdysi dávno tančil, dodnes prý vzpomíná na bolestné výrazy dam, které po tanci s ním odkulhávaly ke svým stolům.

„Dnes takové nebezpečí nehrozí, protože s hůlkou se tančit nedá. Nicméně už tehdy jsem uměl jenom dva tance, valčík a polku, a to mě ještě předem museli vysvětlit, co je co. Takže dámy o nic nepřišly, a naopak byly ušetřeny zranění,“ dodal Zeman s tím, že vedle něj bude u stolu během večera jedno místo volné. V „křesle pro hosta“ si chtěl s případnými zájemci povídat.

Večerem v reprezentativních prostorách Španělského sálu provázela herecká dvojice Kateřina Brožová a Marek Vašut.

Pozvánku na první reprezentační ples prezidenta dostalo na 700 hostů, podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka účast nakonec potvrdilo kolem 440 lidí. Cenu vstupenek Hrad nezveřejnil, podle Ovčáčka činí několik tisíc korun. Výtěžek ze vstupného po zaplacení nákladů poputuje na charitu a na splácení státního dluhu.

Marek Vašut.a Kateřina Brožová Tombola na plese prezidenta Miloše Zemana

Mezi hosty nechyběli ministr obrany Martin Stropnický s manželkou Veronikou Žilkovou, ministr školství Marcel Chládek, podnikatel a člen volebního výboru prezidentské kampaně Miloše Zemana Martin Nejedlý, vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář, fotbalový šéf Miroslav Pelta s manželkou Simonou nebo modelka Andrea Verešová s manželem Danielem Volopichem.