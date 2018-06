Miloš Zeman: Slivovici piji až před spaním, protože trochu uspává

"Ideální je, když má 51,5 procenta," prohlásil prezidentský kandidát Miloš Zeman v Pressklubu na Frekvenci 1.

Sám si švestky nesbírá. Má řadu přátel, kteří mu občas slivovici na chalupu přinesou. Bývalý premiér ale odmítá, že by alkoholu v přemíře holdoval. "Kdo mě viděl opilého, ať se přihlásí. Vyhraje lahev slivovice," řekl.

Prezidentský kandidát se pochlubil také tím, že jeho oblíbené kalhoty mu vybírá manželka. "Manšestráky obnovuji každých pět let, protože se prodřou. Žena mi vždy koupí stejnou barvu, hnědou," prozradil Zeman s tím, že na Hradě by je patrně nenosil.

Zeman v rozhovoru také přiznal, že není narcis, aby četl vlastní knížky. Své dílo Jak jsem se mýlil v politice si znovu prolistoval asi před dvěma lety. Přestože je přesvědčený, že politik má umět i odpouštět, jsou lidi, u kterých si to nedovede představit.

"Stanislavu Grossovi nelze odpustit a tady vůbec nejde o ten podraz při prezidentské volbě, který zorganizoval. Tady jde o to, že on svým klientelismem zdiskreditoval sociální demokracii, stranu, kterou jsem pomáhal zdvihat z původních sedmi na třicet dva procent voličských preferencí. No a jestli přijde tento člověk, který jí jako předseda udělá ostudu, tak sorry, v tomto případě nejde nejen zapomenout, ale nelze ani odpustit," míní Zeman.

Bývalý premiér Gross byl podle něj člověk, který pak zázračně zbohatl způsobem, který nikdo, snad kromě něho samého, nepokládal za čistý.

" Pokud jde o Vladimíra Špidlu, tak to byl sice slabý premiér, na druhou stranu alespoň nekradl, alespoň doufám, že nekradl," dodal Miloš Zeman.