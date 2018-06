Miloš Zapletal z Miss ČR: Maláčové se neomluví

"Já se ke kauze Maláčová už nechci a nehodlám vyjadřovat. Vše jsem napsal ve své knize Dvacet let s Miss aneb Říkali mi prezidente. Zde je o tom celá jedna kapitola, kde je vše napsáno, čili se k tomu už nechci nijak vracet. Co se týče soudních kauz, tak s původním majitelem panem Moťovským, kterému jsem před rokem prodával Miss ČR a svou firmu, jsme se dohodli, že obě kazy - tedy Kobzanová a Maláčová - ukončí. Bohužel se to tak nestalo a já s tím už nemám nic společného, a tak to tímto uzavírám," řekl iDNES.cz.

Miloš Zapletal je v současné době hlavním poradcem Miss ČR, která minulý týden představila novou koncepci. Ta se oproti předchozím ročníkům zásadně liší: mění se na charitativní projekt a navíc se přesouvá - paradoxně právě kvůli České Miss - z Novy na Českou televizi.

"Jsem rád, že Miss ČR jde opravdu tou nejlepší cestou, jakou může jít. Věřím, že vše špatné, co soutěž potkalo v minulém roce, bude pro něco dobré v tomto a především dalších letech," doufá Zapletal.

Zásadní novinkou tradiční soutěže krásy jsou změny v pořádání castingů a finále. "Finále z jarních měsíců stěhujeme do podzimu. Abychom nepřipravili televizní diváky o zábavu a radost, tak na jarní měsíc březen budeme natáčet další ze zábavných pořadů s podtitulem Miss Dvacetiletí, který bude uvádět Karel Gott a Lucie Bílá. Do tohoto pořadu zveme naše úspěšné miss, které si budou zvát do pořadu i své hosty," doplnil někdejší ředitel soutěže.



Silná trojka: Jiří Adamec, Taťána Kuchařová a Miloš Zapletal

A bojí se konkurenční České Miss? "To se opravdu nebojíme. My jdeme tou cestou, která je pro nás ta nejlepší. Je tu charita a především ti nejlepší z nás," uzavírá Miloš Zapletal.