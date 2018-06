Miloš Zapletal investuje miliony do vesnického hospodářství

Částku, za kterou prodal pořádající agenturu APK/2 podnikateli Janu Moťovskému, sice odmítl exprezident Zatloukal sdělit, spekuluje se však o tom, že její výše dosahuje až padesáti milionů korun. Peníze chce použít na rekonstrukci statku, jehož je spolumajitelem.

"Statek byl strašně zchátralý, takže ho nejdříve dáváme dohromady. Už tam chováme koně a budeme mít i další domácí zvířata. Chceme v budoucnu otevřít i pro veřejnost a ukázat lidem, jak vypadala dřív hospodářství na venkově," upřesnil.

Miloše Zapletala prý vůbec nemrzí, že se jeho potomci nechtějí věnovat práci ve firmě, kterou tak úspěšně rozjel. "Každý z nich hledá svou vlastní cestu, budoucnost a kariéru," řekl exprezident Miss, který má tři vlastní a jednoho nevlastního syna. V současné době je jeho partnerkou kolegyně Hana Hotová.

Zároveň doplnil, že zůstává poradcem soutěže, a také naznačil, že by v budoucnu mohl spolupracovat s některou z nově vznikajících digitálních televizí, má ale i další plány. "Hodlám usilovat o to, aby se Česká republika stala pořádající zemí soutěže Miss World. Tím by se splnil můj velký sen, který mám už léta," přiznal. "Uvidíme, zda se to podaří…"