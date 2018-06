Polibek od Leoše byla super reklama, říká Miloš Novotný z Hlasu

Je pro tebe výhodou, že jsi sám kluk ve finálové čtyřce?

Myslím, že je to výhoda, jelikož jsem zjistil, že mladý holky spíš posílají hlasy než kluci.

Jak se ti daří zvládat nápor fanynek?

Já si je tak nějak moc nepřipouštím k tělu, zvládám to úplně v pohodě. Záleží na tom, jak si to ten dotyčný zařídí, já to mám ok. Je příjemný potkat třeba na náměstí holky, které si mě všimly v televizi, vyfotit se s nimi a dát jim podpis. Určitě je to dobrý pocit, když člověk ví, že se o něm ví, a je takhle známý.

Miloš Novotný na brněnské autogramiádě Miloš Novotný a Dara Rolins

Jsi momentálně zadaný?

Jsem nezadaný.

Jedno z finálových kol bylo pro tebe líbací. Kromě koučky Darinky jsi dostal pusu také od moderátorky Tiny a dokonce i od Leoše Mareše.

Byla to legrace. Výhoda toho byla v tom, že se o mně psalo. Jako reklama to bylo super, trochu jsem se zviditelnil (smích).

VIDEO: Hlas ČeskoSlovenska - Miloš Novotný a píseň Shine od Mr. Big Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lákala by tě v budoucnu podobná soutěž, jako je Hlas?

Myslím, že ne. Teď jde o to, jak momentálně chytím šanci za pačesy. Budu se snažit z toho vytěžit co nejvíc, vytvořit si kvalitní zázemí, abych po té reklamě v Hlasu už teď mohl sám něco dělat a zapracovat na tom.

S kým si v soutěži rozumíš nejvíc?

Bylo to s Brunnem Oravcem, než vypadl. Teď konkrétně asi nejvíc s Markétou Poulíčkovou a Aničkou Veselovskou.

Už víš, jak naložíš s výhrou?

Kdyby se poštěstilo, tak bych asi všechny ty peníze dal na účet a potom bych je využil na zařízení bytu nebo baráku.

Grandfinále Hlasu ČeskoSlovenska V neděli 3. června zabojují o titul Hlas ČeskoSlovenska Markéta Poulíčková, Anna Veselovská, Ivanna Bagová a Miloš Novotný. Koučové Pepa Vojtek, Rytmus, Michal David a Dara Rolins o vítězi už rozhodovat nebudou, bude to jen na divácích. Ti můžou své oblíbence kromě SMS hlasů podpořit i tím, že si z webu za 20 korun stáhnou nové písně finalistů. Automaticky tak pošlou interpretovi dva hlasy do nedělního Grandfinále. Skladba Markéty Poulíčkové se jmenuje Jen jednou, Anna Veselovská během posledního přenosu zazpívala nový song Na cestě, Ivanna Bagová píseň Pár minut a Miloš Novotný Zachraň, co se dá. Vítěz pěvecké soutěže kromě smlouvy s vydavatelstvím Universal na nahrání alba získá také odměnu 100 tisíc eur.