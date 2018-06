Jsem feminista, prohlašuje o sobě herec Milo Ventimiglia

„Jsem především a hlavně feminista. Byl jsem jím po celý život. Mám dvě úžasné starší sestry, úžasnou matku a otce, kteří nás všechny podporují a my je také. Jako muž v této branži se snažím chovat co nejlépe a podporovat ženy v této profesi i ženy napříč různými obory,“ prohlásil Milo Ventimiglia, jehož jedna sestra je módní návrhářka a druhá fotografka.

Herec se prý při volbě šatníku nemusel letos nijak dlouho rozhodovat. Když se doslechl, že podporovatelé hnutí Time’s Up přijdou v černém, měl jasno i on.

Milo Ventimiglia se prý již v osmi letech rozhodl, že vyhraje Oscara. Začínal u divadla, hrál ve filmech Nejlepší je to na sněhu, Rocky Balboa, Patologie, Polibek prokleté duše, Grace, kněžna monacká nebo Divoká karta. Proslavil se ale seriály Gilmorova děvčata, Hrdinové a This Is Us, který byl letos nominovaný na Zlatý globus.