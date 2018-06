Millsová: Paul McCartney mě surově mlátil

McCartney je v dokumentech vylíčen jako mstivý muž, který se svou ženou hrubě zacházel a dokonce ji jednou napadl během těhotenství.

V dokumentu se píše, že během manželství Paul McCartney:

* Bodl svou ženu do ruky rozbitou lahví od vína během hádky, poté ji hodil do vozíčku a dožadoval se omluvy.

* Chytil ji za krk a strčil ji přes stůl.

* Začal ji škrtit poté, co se ho zeptala, jestli kouřil drogy.

* Užíval nelegální drogy a opíjel se, přestože před sňatkem slíbil, že s tím skončí.

* Nazýval ji nevděčnou děvkou v hádkách kvůli povinnostem.

* Snažil se ji donutit přestat kojit tvrzením: Jsou to má prsa! Nechci mít pusu plnou mlíka!

* Přinutil ji zrušit důležitou operaci, protože se mu to nehodilo do plánů dovolené.

* Odmítal jí koupit nočník, který potřebovala, aby se v noci nemusela trápit při potřebě odejít na toaletu. Tvrdil, že se bude cítit jako v bytě stařeny.

* Nutil ji plazit se po rukách a kolenou do letadla, protože jí nechtěl pomoci s vozíčkem.

Paul všechna tvrzení popírá s tím, že pro svou manželku vždy udělal první a poslední. S Heahter se vzali v červnu 2002, mají dvouletou dceru Beatrice. Millsová je bývalá modelka, během autonehody přišla o jednu nohu.