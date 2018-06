Millerová fotila v New Yorku pro pánský časopis

Série sexy snímků byla nafocena v New Yorku na Lower East Side. Marisa se v nich ukazuje jen v sexy plavečkách, podprsence a džínách a rovněž v tenkých žlutých minišatičkách, po nimiž má jen černé krajkové spodní prádlo.



Marisa Millerová v časopisu Complex

V rozhovoru pro magazín se pak modelka překvapivě přiznala, že se nejlépe odreaguje od stresu z práce boxem. "Začala jsem boxovat. Je to skvělé, protože bez ohledu na to, s jakými pocity vstupujete do posilovny, když z ní vycházíte, jsou pryč. Všechno ze sebe dostanete," říká Marisa.

Kvůli dokonalým křivkám si ji do své reklamní kampaně pozvala i americká legenda, firma Harley Davidson. Marisa zapózovala pro novou řadu V-Rod Muscle. - čtěte Supermodelka Millerová si osedlala nového harleye. Podívejte se