Milla Jovovichová se po natočení erotických scén zhroutila

Hvězda filmové série Resident Evil přiznává, že její role manželky odsouzeného muže, která je nastrčená, aby zmanipulovala soudního kurátora, pro ni byla jednou z nejtěžších. Musela se v té době plně spolehnout na svého manžela filmaře Paula W. S. Andersona, který jí pomáhal, když ji její role téměř pohltila.

Milla Jovovichová ve filmu Stone

"Má postava, Lucetta, je rozhodně drsná povaha. Ve své nahotě i sexualitě. Zvláště když má trávit intimní chvíle s někým, koho potkala tentýž den. Je to náročné... To se pak cítíte zneužití a cestou domů vzlykáte. Můj ubohý manžel se s tím musel nějak vyrovnat," uvedla herečka pro jeden z losangeleských deníků.

Jovovichová v novém thrilleru zazáří po boku Roberta De Nira a Edwarda Nortona. Režisérem strhujícího dramatu je John Curran, který naposledy režíroval úspěšný snímek Barevný závoj.

Milla Jovovichová a Robert De Niro

Milla Jovovichová má nabitý diář. Do amerických kin právě přišel čtvrtý film série Resident Evil: Afterlife, ve kterém má právě ona tradičně hlavní roli. Hollywoodská kráska zároveň dokončila práci na filmech Dirty Girl, Vikrutasi, Faces In the Crowd či Bringing Up Baby. V těchto dnech natáčí remake filmu Tři mušketýři.