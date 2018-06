Milla Jovovichová se chce vdávat, už potřetí

V roce 2003 se herečka s Paulem zasnoubila, ale krátce nato se rozešli. Pak se k sobě vrátili a počali dítě. Loni v listopadu se jim pak narodila holčička Ever Gabo Andersonová.



Milla Jovovichová s holčičku Ever Gabo Andersonovou

Po porodu začala modelka a herečka v jedné osobě uvažovat o svatbě. A to i přesto, že už jí selhala dvě předchozí manželství s hercem Shawnem Andrewsem a režisérem Lukem Bessonem, s nímž natočila Johanku z Arku.



Milla Jovovichová s Paulem W. S. Andersonem

"Ráda bych zorganizovala soukromý obřad. Dvakrát jsem to podnikla v Las Vegas a nechci to znova pokazit tím, že to zopakuji. Bude to bílá svatba, ale ne velká, chci tam mít jen nejbližší přátele a rodinu," přiznala Milla.